"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеорологических явлений в виде схода лавин в горной местности Норильска, а также должностных лиц администрации города Норильска, заключивших договор аренды земельных участков с "Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта" в лавиноопасном месте", — говорится в сообщении.

Следователи также допросили около 30 свидетелей и очевидцев, провели обыски и выемку документов в нескольких подразделениях администрации города Норильска, у арендатора земельного участка, передавшего данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора, и "в иных организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему".

Кроме того, следователи уточнили, что дом, в котором находилась семья, погибшая в результате схода лавины, построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов.

"Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию", — поясняют в ведомстве.

Ранее пресс-служба красноярской краевой прокуратуры сообщала "Интерфаксу", что некоторые строения в районе турбазы "Гора Отдельная", на которую сошла лавина, были возведены без разрешительных документов.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали. У него диагностировали переломы, тупую травму живота и сильное обморожение.

По данному факту следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).