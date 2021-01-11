Как заявил министр экономики страны, причиной ужесточения правил въезда стало стремление не допустить завоза нового типа коронавируса, обнаруженного сначала в Великобритании, а затем в ЮАР и некоторых других странах.

Индонезия в конце декабря объявила о возобновлении приема иностранных туристов, въезжающих в страну с деловыми целями, но с ограничениями. После въезда они должны были пройти пятидневный карантин, для посещения острова Бали необходима была справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до вылета, острова Ява – прохождение экспресс антиген-теста. При этом все путешественники обязательно должны были заполнять анкету e-HAC на сайте министерства здравоохранения Индонезии или в специальном мобильном приложении.

Однако 28 декабря правительство решило запретить въезд и туристам, и транзитным пассажирам из-за распространения в Европе нового, более заразного штамма коронавируса. На 13 января в Индонезии запланировано начало массовой вакцинации от коронавируса.