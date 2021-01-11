"Новогодние каникулы в очередной раз показали, что даже в условиях корнавирусных ограничений Куршская коса является излюбленным местом отдыха калининградцев, а также особым туристическим объектом. Несмотря на то, что с 1 января стоимость посещения нацпарка увеличилась со 150 до 300 рублей с человека, поток всех посетителей — самостоятельных и организованных туристов — не уменьшился", — рассказала Большакова.

По ее словам, в отдельные дни на КПП косы наблюдались большие очереди из легковых автомобилей и туристических автобусов. Специальные деревянные пешеходные тропинки и смотровые вышки, оборудованные на туристических маршрутах, были заполнены посетителями.

По мнению Большаковой, ситуация начала января наглядно говорит о том, что в летние дни поток посетителей будет очень большим, даже если коронавирусные ограничения в стране будут ослаблены и часть турпотока уйдет за границу. При этом двукратным повышением стоимости посещения косы руководство нацпарка рассчитывало несколько снизить экологическую нагрузку на особую территорию, отметила пресс-секретарь.

"Увеличение стоимости прошло в соответствии с постановлением правительства РФ. Документ говорит об оплате посещения всех особо охраняемых природных территорий России. Везде ценник пересмотрен. Сделано это для того, чтобы снизить нагрузку на природные комплексы", — пояснила Большакова.

Для Куршской косы эта проблема является очень актуальной. Её территория является одним из самых посещаемых мест Калининградской области уже многие годы подряд. Нацпарк постоянно ведет работы по упорядочиванию потока посетителей.

"Для посещения в нацпарке открыты три туристических маршрута, семь экологических троп, а также музейный комплекс Визит-центр. На последнем работают экскурсоводы нацпарка. На других объектах — аккредитованные экскурсоводы, которые представляют туристические фирмы или занимаются персональными турами. Также посетители могут воспользоваться нашим электронным гидом", — рассказала Большакова.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Пляжи косы очень популярны в России и Литве из-за малого количества отдыхающих и красивых пейзажей.