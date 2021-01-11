"Мы видим, что происходит в Европе, где есть определенные признаки третьей волны, и целый ряд европейских стран ужесточают в эти дни регуляции. Исходя из этого, мы приняли решение до 1 февраля сохранить тот режим точечных ограничений, который действует сегодня", — сказала Турнава на брифинге в понедельник после заседания правительственного координационного совета.

По словам министра, в ежедневной статистике по коронавирусу отмечается определенная нормализация, однако суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии все еще остается высоким.

Как сообщалось, в Грузии с 28 ноября действуют ограничения на работу муниципального транспорта в городах, ограничены междугородние транспортные перевозки. Кроме того, в стране остановлена работа рынков, кроме аграрных, которые ведут торговлю с соблюдением необходимых рекомендаций. Также в Грузии не работают крупные торговые центры и все магазины кроме продуктовых магазинов, аптек, объектов по продаже бытовой химии и гигиенических принадлежностей.

Запрещена работа фитнес-центров и бассейнов, проведение спортивных и культурных мероприятий, а рестораны и объекты питания переведены на режим доставки или выноса пищи.

Кроме того, в Грузии действует ограничение на нахождение на улице. В частности, жителям городов нельзя выходить из дома с 21:00 до 05:00. Некоторые ограничения временно были сняты в новогодние дни, но затем вновь восстановлены.