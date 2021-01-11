"Более 103 тыс. автомобилистов воспользовались транспортным переходом в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021-го, что на 12% превышает аналогичные показатели прошлого года и составляет более 91 тыс. транспортных средств", — говорится в пресс-релизе.

Трафик распределился практически равномерно: около 52 тыс. автомобилей проследовало в Крым и столько же — на "материк".

Среднесуточная интенсивность движения составляла более 9 тыс. автомобилей. Максимальный трафик установлен 3 января: 12 тыс. автомобилей. Минимум суточной интенсивности пришелся на пятницу, 1 января: по мосту проехало около 4 тыс. машин в обе стороны.

В целом, с момента открытия движения по транспортному переходу — два с половиной года назад — по мосту проехали порядка 13 млн автомобилей: более 10 млн легковушек, 1,6 млн грузовиков и 1,5 млн автобусов.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ до ноября 2019 года принадлежал Аркадию Ротенбергу), составляет порядка 228 млрд рублей.