"Самым популярным горнолыжным курортом региона стал "Шерегеш": с 1 по 10 января там зафиксировали более 200 тыс. туристских посещений. С начала турсезона, который стартовал 14 ноября, курорт уже посетили более полумиллиона раз. Рост турпотока отмечен и на других горнолыжных курортах: "Танае", "Горной Саланге" и "Югусе"", — говорится в релизе.

Также отмечается, что во время каникул более 13 тыс. детей бесплатно побывали в учреждениях культуры региона, самыми популярными музеями стали "Томская писаница" и Кузбасский государственный краеведческий музей.

Всего в Кузбассе работали 236 открытых спортивных площадок: катки, хоккейные коробки, стадионы для мини-футбола и лыжные трассы.

При этом отмечается, что за каникулы в регионе не было зафиксировано крупных техногенных ЧС.