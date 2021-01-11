"Режим карантина продлен еще на шесть месяцев", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства в понедельник.

Ранее министерство здравоохранения направило проект решения о продлении режима карантина в правительство в связи с ситуацией с пандемией в стране.

11 сентября 2020 года правительство Армении объявило карантин по всей территории республики до 11 января 2021 года.

Карантин был установлен в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса, напряженной ситуацией по всему миру, широкомасштабным распространением болезни в Армении, предупреждением ВОЗ об угрозе второй волны, необходимостью защиты населения.

В рамках карантина запрещается въезд в Армению по сухопутным границам лиц, не имеющих гражданство Республики Армения, за исключением дипслужащих, близких родственников покойных, лиц, занятых в международных грузоперевозках. Все въезжающие подлежат медосмотру.

Общественные и массовые мероприятия разрешены с участием не более 60 человек. Деятельность коммерческих организаций, учебных заведений регулируется надзорным органом при соблюдении противоэпидемиологических мер. Организация и проведение массовых собраний и митингов разрешены при соблюдении мер личной защиты и дистанции между участниками в 1,5 м. Все жители Армении обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы.

С начала 2021 года в Армении ежедневно выявляется около 300 новых случаев заболевания коронавирусом.