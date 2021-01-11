"Мальчик в сознании, с ним работают психологи", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что врачи спасли обмороженные конечности пострадавшего ребенка и констатировали небольшую положительную динамику в его состоянии.

Также у мальчика, родители которого погибли под лавиной, нашлись родственники в Белгороде, в ближайшее время вылетают к нему. Об этом в соцетях сообщила тетя ребенка Раиса Бердникова.

"Макар понимает, что произошло. В тот момент он не спал, готовился ко сну, услышал треск и вспышки, потом волна от лавины разнесла домик. Говорят, что его спасло, что рядом с ним было что-то теплое, то ли спальник, то ли одеяло, и была возможность дышать. Он провел в снегу почти три часа", — рассказала в своем аккаунте в инстаграме Бердникова.

Она добавила, что ребенок первым делом спросил о родителях, и, прежде чем сообщить ему, что они погибли, врачи дали ему успокоительные препараты.

"Пока у него нет таких сильных переживаний из-за этого, поскольку препараты, которые применяются в его лечении, имеют седативный эффект", — пояснила Бердникова.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали. У него диагностировали переломы, тупую травму живота и сильное обморожение.

По данному факту следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).