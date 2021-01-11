В прошлом году авиакомпания выполнила лишь 22,3 тыс. рейсов из всех трех стран Балтии.

"2020 год войдет в историю как самый трудный год, который переживала коммерческая авиация. Большую часть года нам удавалось сохранять важное сообщение из Риги и Балтии. Для будущего развития Балтийского региона очень важно, чтобы после того, как пандемия будет взята под контроль, airBaltic вернулась на путь развития", — заявил глава авиакомпании Мартин Гаусс.

Как сообщалось, airBaltic в 2019 году перевезла 5,049 млн пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее. Было выполнено в общей сложности 62,748 тыс. полетов, что на 12% больше, чем в 2018 году.