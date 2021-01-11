Прибытие и отправление ряда поездов, в том числе "Стрижей" и "Ласточек", курсирующих по маршруту Москва — Нижний Новгород, с 15 марта переводится на станцию Черкизово.

"Это связано с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская — Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов", — отмечает компания.

В связи с реорганизацией движения поездов в Центральном транспортном узле (ЦТУ) в настоящее время ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив Московского центрального кольца (МЦК).

"С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться 5 пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва — Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург — Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов дальнего следования, проходящих через Курский вокзал транзитом, а также расписание поездов, конечным пунктом которых является этот вокзал.

Информация об отправлении поездов со станции Черкизово будет отображаться в системе продаж билетов при бронировании на официальном сайте РЖД и в приложении "РЖД Пассажирам", а также на билетах.

После завершения реконструкции будет рассмотрен вопрос о возвращении части поездов на Курский вокзал, говорится в сообщении РЖД.