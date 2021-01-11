Согласно графику, опубликованному на сайте правительства, Ростуризм и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти должны представить законопроект в правительство не позднее декабря 2021 года, а в Госдуму – не позднее марта 2022 года.

В России с 1996 года действует закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Летом 2020 года глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ее ведомство совместно с экспертным сообществом и представителями турбизнеса разрабатывает новый отраслевой закон, так как старый системно не менялся с момента его принятия, а нормативно-правовая база туристской отрасли нуждается в серьезных изменениях.

В частности, она пояснила, что при создании нового отраслевого закона приоритет будет отдан развитию внутреннего туризма, а также безопасности путешественников, отправляющихся на отдых за рубеж. Кроме того, закон должен способствовать решению глобальных задач, стоящих перед российским туризмом. На сайте правительства отмечается, что законопроект направлен на создание условий для экономического роста.