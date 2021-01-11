"Разрешения на возведение строений в районе горнолыжной базы "Гора Отдельная" не выдавалось. Также не было соответствующего разрешения на выделение земельных участков под строительства данных объектов", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что данные нарушения стали первыми результатами проверки, которую в настоящее время проводит прокуратура по факту схода лавины под Норильском.

Кроме того, надзорное ведомство устанавливает всех причастных к данному нарушению лиц и другие обстоятельства происшествия.

В ночь на 9 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали.

По данному факту следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Краевая прокуратура контролирует ход расследования данного дела.