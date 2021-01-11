"Обмороженные конечности спасли. Врачи говорят осторожно — небольшая положительная динамика", — отметил собеседник агентства.

Таким образом, речи об ампутации не идет, добавил он.

Также нашлись родственники мальчика, в частности, дядя и тетя. За ними в настоящее время наблюдают психологи и врачи.

Как сообщалось, подросток — единственный из своей семьи, кто выжил в результате схода лавины с горы Отдельная на турбазу под Норильском.

В ночь на 9 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу.

По данному факту следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).