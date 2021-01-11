В преддверии новогодних праздников падение замедлилось: в ноябре падение дальних ж/д перевозок пассажиров достигало 49%.

В октябре падение этого показателя составляло 38%. В сентябре перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сократились на 32%, в августе — на 33,4%, в июле — на 50,8%, в июне — на 68,2%. В мае перевозки рухнули на 79%, в апреле падение составило 77%. Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. До этого в феврале и январе текущего года отмечался рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок — на 6,6% и 4,3% соответственно.

Пассажирооборот в дальнем следовании в декабре 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 46,4%, до 3,5 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 27,7%, до 66,3 млн человек, пассажирооборот — на 29,9%, до почти 2 млрд пассажиро-километров.

Всего в декабре было отправлено 71,2 млн пассажиров, что на 28,9% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 41,5%, до 5,5 млрд пассажиро-километров.

По итогам всего 2020 года перевозки снизились на 27,4%, до 869,4 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании — на 42,1% (до 67,5 млн), в пригородном сообщении — на 25,8% (до 801,9 млн).

Пассажирооборот в январе-декабре 2020 года сократился на 41,5%, до 78 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 46,2% (до 53,3 млрд), в пригородном сообщении — на 28% (до 24,7 млрд пассажиро-километров).