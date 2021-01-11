Число пассажиров сократилось на всех направлениях, обслуживаемых компанией, поскольку в течение года ряд линий из-за ограничений передвижения или чрезвычайного положения прекращал работу на короткий или продолжительный срок. Более всего число пассажиров сократилось на линиях Латвия-Швеция (на 82,5%) и Эстония-Швеция (на 81,9%).

На линии Финляндия-Швеция число пассажиров сократилось в прошлом году на 66,1%, а на линии Эстония-Финляндия — на 52,3%.

Число перевезенных на всех линиях и спецрейсами автомобилей пассажиров сократилось на 36,7%, сильнее всего — на полностью или частично прекративших работу линиях Латвия-Швеция и Эстония-Швеция.

За год Tallink Grupp перевезла на всех линиях в общей сложности 359,8 тыс. единиц грузов, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году. На линии Эстония-Финляндия был даже зафиксирован рост на 1%, но на остальных линиях количество грузов в годовом сравнении сократилось.