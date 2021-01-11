"Через воздушные ворота Сочи за 10 дней праздников прибыли в общей сложности 120 тыс. человек", сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

В последние дни новогодних каникул резко выросло количество убывающих с отдыха туристов.

"Пиковым днем стало 8 января, когда после проведенного в Сочи Рождества из нашего города улетели почти 18 тыс. пассажиров. Такая же цифра фиксируется сочинским аэропортом только в разгар летнего курортного сезона — в августе. Еще порядка 10 тыс. человек в этот день уехали на железнодорожном транспорте", — отмечает пресс-служба.

С повышенной нагрузкой в этот период работал и автодорожный комплекс курорта. С 31 декабря по 10 января в город через пост Магри въехало около 50 тыс. автомобилей. Ежедневно в горнолыжный поселок Красная Поляна прибывало порядка 20 тыс. автомобилей.

"На популярных среди туристов маршрутах в этот период наблюдался большой поток автотранспорта, который стал причиной заторов на городских дорогах", — отмечается в сообщении.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Сочи дано поручение разработать транспортную логистику и принять меры, которые позволят в будущем избежать пробок на популярных у туристов маршрутах.