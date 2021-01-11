"Общий туристический поток на курорте за десять дней новогодних и рождественских праздников 2021 года оценивается на уровне 270 тыс. человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

"Пиковая нагрузка пришлась на 4 января, когда в городе находилось свыше 110 тыс. туристов", — говорится в сообщении.

Всего в период новогодних праздников в Сочи на прием гостей работало 639 средств размещения. Их средняя загрузка в этот период составила 76%. В минувшем году данный показатель равнялся 74%.

Горный кластер принял 146 тыс. гостей. "В отелях горнолыжных курортов Красной Поляны проживало порядка 74 тыс. человек. Средняя заполняемость объектов горного кластера составила 80%. Кроме того, еще порядка 72 тыс. гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов. Среди них были как жители Сочи, так и туристы, проживающие в отелях в приморской части", — отмечается в сообщении.

В праздничные дни на территории горнолыжных курортов и в поселках Красная Поляна и Эсто-Садок работало 615 объектов потребительской сферы, в том числе более 220 кафе и ресторанов на 16 тыс. посетителей. Мониторинговые группы ежедневно контролировали там соблюдение режима повышенной готовности.

"Показателем стабильной эпидемиологической ситуации на курорте стало то, что зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь на 200 мест в этот период не приняли ни одного человека", — заявил глава города Сочи Алексей Копайгородский на итоговом совещании накануне.

"По поручению губернатора еще в октябре был разработан алгоритм по проведению зимнего сезона. Отмечу, что все службы сработали слаженно и оперативно. Все утвержденные дополнительные меры обеспечения безопасности выполнялись курортами неукоснительно: это обработка кабин канатных дорог, раздача масок и соблюдение социальной дистанции, ограничение количества продаваемых прогулочных ски-пассов", — сказал градоначальник.

По его словам, на территории Сочи в праздничные дни несли дежурство 54 бригады скорой помощи, 10 из которых были привлечены для усиления.

Кроме того, в Сочи в период новогодних каникул работали группы городских волонтеров. В местах массового скопления граждан сочинская молодежь информировала туристов о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Добровольцы раздали бесплатно более 10 тыс. масок.