"Мы долго готовились к этому празднику. Самое главное, что Калуга никогда не праздновала столько дней Новый год. Почти месяц мы с вами постоянно были заняты на всевозможных мероприятиях", — заявил заместитель губернатора региона Константин Горобцов на торжественном закрытии.

Нижний Новгород станет следующей новогодней столицей России. Его снежинка будет выполнена в ювелирном стиле "филигрань". Также будущая новогодняя столица отметит в наступившем году крупный юбилей — 800-летие.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" проходили в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани.

Были определены восемь городских площадок, на которых развернулись основные новогодние мероприятия. В рамках праздника в город прошел слет Дедов Морозов со всех районов региона, парад Дедморозов, гастрономический фестиваль, ярмарки, фестивали уличных театров и театра света и огня.

Город украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи.

В помощь туристам в Калуге организовали сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре.