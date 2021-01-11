В сообщении TSA говорится, что в связи с резким сокращением пассажиропотока, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году она проверила 324 млн пассажиров контрольно-пропускных пунктах всех аэропортов, в то время как в 2019 году проверку прошли 824 млн.

Airlines for America — американская торговая ассоциация, которая представляет основные североамериканские авиакомпании — сообщила, что в середине декабря пассажиропоток американских авиакомпаний снизился на 57% по сравнению с уровнем 2019 года, при этом на внутренних рейсах — на 56%, на международных — на 66%.

Крупные авиакомпании США за девять месяцев 2020 года потеряли более $36 млрд, затем Конгресс одобрил помощь авиаперевозчикам в размере $15 млрд в рамках стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса, чтобы сохранить заработную плату тысячам работников авиакомпаний.