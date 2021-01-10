"Согласно спутниковым данным, самолет проходил через грозовой фронт радиусом 15 км. Температура верхней части кучевых облаков достигала -70 градусов, в этих условиях неизбежно появляется сильная турбулентность", — цитирует портал метеоролога Дени Септиади.

По словам специалиста, ограничений для взлета или посадки самолета не было, несмотря на то, что шел ливень, который сопровождался молниями. Септиади уточнил, что попадание молнии в "Боинг", если оно было, не могло привести к его крушению.

"Тем не менее, лайнер испытал резкое падение подъемной силы, и в сочетании с плохой погодой это, вероятно, привело к отказу двигателя", — сказал метеоролог.

Крушение самолета произошло накануне. Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.

По данным FlightRadar24, когда диспетчеры потеряли контакт с самолетом, он находился на высоте 3350 метров, а затем резко ее потерял до 76 метров. Как выяснилось позднее, незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса. Позднее сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров.

По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.