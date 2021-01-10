"Мальчик в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно", — сообщили в ведомстве.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу.

Ранее сообщалось, что подростка при ухудшении состояния могут доставить на лечение в Москву, но пока помощь ему оказывается лучшими столичными специалистами с применением телемедицинских технологий. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к лечению 14-летнего подростка подключились московские специалисты.

По данному факту следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).