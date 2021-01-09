"9 января потерпел крушение самолет Sriwijaya Air, выполняющий рейс по маршруту Джакарта-Понтианак. Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было", — говорится в сообщении посольства в социальной сети "Фейсбук".

По данным азиатских СМИ, самолет рухнул в Яванское море к северу от Джакарты. Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолета и фрагменты тел. Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли контакт с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан. Прежде чем контакт с самолетом прервался, он меньше чем за минуту опустился более чем на 3 тыс. метров.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека, включая шестерых детей.

Власти уже приступили к поисково-спасательным операциям.