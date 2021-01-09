В пятницу в мурманских СМИ появились сообщения, что в аэропорту происходит массовое скопление людей перед вылетом.

"В ходе проверки транспортной прокуратурой будет дана принципиальная оценка действиям работников аэропорта, чьи действия либо бездействие могли привести к данным событиям в период сложной эпидемиологической обстановки в регионе", — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщали в соцсетях, что столпотворение происходило уже на входе в аэропорт, так как, несмотря на отправление нескольких рейсов, досмотр входящих в здание терминала осуществлял только один человек.

Аэропорт "Мурманск" — крупнейший в Мурманской области. Базовые авиакомпании — "Аэрофлот", "Россия", Smartavia, S7. Также регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Победа", "Азимут", RedWings. В 2019 году аэропорт обслужил 1 млн 29 тыс. человек (на 9,8% больше, чем в 2018 году).