"10 января на территории города-курорта Сочи ожидается дождь, местами осадки сильные. В горах выше 1 тыс. метров над уровнем моря сохраняется слабая лавиноопасность", — говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи все городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы.

"В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты" — отмечает пресс-служба.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.