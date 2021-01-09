По данным МЧС, в ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

На данный момент угрозы повторного схода лавины на курорте нет.