"На участке леса в районе села Молдовка, что напротив аэропорта, 9 января зафиксирована полная ликвидация очага возгорания", — сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Еще с одним природным пожаром — в Лазаревском районе Сочи оперативные службы курорта продолжают бороться. Ранее сообщалось, что в субботу в Сочи произошло два природных пожара.

В дни новогодних праздников в Сочи произошло порядка десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию. Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.

Борьба с природными пожарами в горной местности продолжалась шесть дней. Последние возгорания близ аула Лыготх и поселка Дагомыс были ликвидированы 6 января.