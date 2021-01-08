Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"В настоящее время следователями и криминалистами осматривается место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщает пресс-служба.

По предварительной информации, в пятницу легкомоторный самолёт Cessna без пассажиров столкнулся при взлёте с поднявшимся в воздух через минуту после него легкомоторным самолётом Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира. Столкновение судов произошло в воздухе над посадочной площадкой в 13:40 мск. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, самолёт Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Судно Piper потерпело крушение, три человека погибли. Оба воздушных судна выполняли тренировочный полет.