"Частный самолет разбился при взлете в Ломоносовском районе. Погибли три человека", — сказал источник.

Со своей стороны, в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что самолёт упал при взлёте на аэродроме "Гостилицы".

"В 15:05 в МЧС России по Ленинградской области поступила информация о падении легкомоторного самолёта при взлёте с аэродрома "Гостилицы". Имеются пострадавшие", — сказали в МЧС.

Там добавили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда.