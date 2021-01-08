"Сказочный поезд "Еж" проработает на два дня дольше — до 10 января включительно", — отмечают в ведомстве.

Тематический поезд заработал в столичном метро в преддверии новогодних праздников — 21 декабря прошлого года. За это время он перевез 330 тыс. пассажиров.

Ранее планировалось, что состав будет работать до 8 января.

"Еж" украшен световыми гирляндами, изображениями новогодних игрушек и хвойных веток.

К следующим новогодним праздникам дизайн поезда планируют обновить. Кроме того, количество таких тематических составов собираются увеличить.