"У ребенка были выявлены перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб легкого. Мальчик был помещен в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение", — отметил Артамонов.

Сейчас решается вопрос о переводе мальчика из реанимации в отделение детской больницы.

Отец пострадавшего ребенка находится в нейрохирургическом отделении больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.

Как сообщалось, в четверг на Вилючинском водопаде обрушился лед, в этот момент там находились туристы. Один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали.

Десятилетний мальчик, который прибыл на Камчатку из Владивостока, с травмой головы, позвоночника и грудной клетки был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию. Его отец 1969 года рождения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Пострадавшая женщина отказалась от госпитализации.

Следователи СУ СКР по Камчатскому краю проводят доследственную проверку.