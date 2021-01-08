По предварительной причине у воздушного судна отказал правый двигатель. Инцидент произошел утром 8 января.

По данным ведомства, на борту находилось 52 пассажира, детей среди них нет, а также пять членов экипажа. Отмечается, что посадка произошла в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе "ЮТэйр", "8 января на рейсе UT137 Сургут-Новосибирск сработала индикация отказа правого двигателя. Командир принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту — это аэропорт назначения в Новосибирске".

Отмечается, что самолет планировался для дальнейшего рейса из Новосибирска в Красноярск, но авиакомпания сделает замену воздушного судна. Резервный самолет на данный момент летит из Тюмени. По данным пресс-службы "ЮТэйр", вылет рейса Новосибирск-Красноярск запланирован на 14:00 по местному времени.