"Это будет одно из дополнительных мер, направленных на сохранение здоровья народа", сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) на конференции по итогам заседания правительства.

Для решения этой задачи въезд в республику будет разрешен только лицам, сдавшим негативный тест на коронавирус не позднее, чем 72 часа назад. Второй возможностью попасть в республику станет проведение теста сразу после пересечения границы.

Исключения будут сделаны только для транзитных авиапассажиров и работающих в Латвии и Финляндии.

Рейнсалу отметил, что беседовал на эту тему с латвийским и литовским коллегами.

"Три министра договорились, что обратимся к правительствам трех государств с предложением разработать единую модель с тем, чтобы при въезде в государства потребовать тест или как в случае с Эстонией незамедлительно провести его при въезде в страну", — отметил Рейнсалу.

Он подчеркнул, что "речь идет о принципиальном политическом решении".

В последние дни в Эстонии отмечается рост числа инфицированных COVID-19. Так, в четверг был установлен новый суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом — 1 104 случаев. До этого еще один антирекорд был установлен 30 декабря: 958 инфицированных.