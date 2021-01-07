Там отметили, что на сегодняшний день в 639 средствах размещения Сочи единовременно находится 110 тысяч организованных туристов. Процент загрузки отелей в горном кластере составляет 84%, в прибрежном — 77%.

"Обсерватор и дополнительное инфекционное отделение, открытые перед началом горнолыжного сезона, остаются в резерве. Их мощности пока не потребовались", — подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, волонтеры в многолюдных местах ежедневно бесплатно раздают медицинские маски и через громкоговорители просят туристов и горожан соблюдать социальную дистанцию.

Повышенные меры безопасности введены также на всех объектах транспорта.

"В аэропорту и на железнодорожных вокзалах Сочи обеспечен контроль термометрии пассажиров, строгий масочный режим, соблюдение социальной дистанции. В аэропорту дезинфицируют весь багаж. На сочинском вокзале увеличили пропускную способность досмотрового терминала, чтобы не создавать очереди", — рассказал чиновник.

Разработана и утверждена транспортная логистика, которая позволит гостям курорта без пробок покидать город.

"Усилена и работа общественного транспорта. Салоны автобусов обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. В каждом из них имеются санитайзеры, водители работают в средствах индивидуальной защиты. Количество подвижного автомобильного состава для пассажирских перевозок увеличено до 62 единиц. Увеличено количество пригородного железнодорожного сообщения с горнолыжным поселком Красная Поляна", — рассказал собеседник.

Он отметил, что горнолыжный сезон в Сочи будет длиться до марта, или, если позволит погода, до мая.