В четверг в 14:20 по камчатскому времени (05:20 мск) поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. "Под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один — погиб", — сказали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших при обрушении льда осмотрели медики, вертолетом "Витязь-Аэро" люди доставлены в Камчатскую краевую больницу.

Предполагается, что под завалами еще могут находиться люди. СУ СКР по Камчатскому краю начал проверку по данному факту.