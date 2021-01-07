Со ссылкой на руководителя группы сообщается, что во время прохождения лыжного маршрута через перевал одной из участниц стало плохо. Силами группы ее смогли довести до лагеря, но через 1,5 часа у нее остановилось сердце.
Для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей из Абакана был направлен вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю туристов.
Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, в эти дни в местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. Туристы были информированы о предстоящем понижении температуры, но несмотря на это решились на рискованное путешествие.