"Накануне на единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке "Ергаки", в районе перевала "Прогресс" терпит бедствие группа туристов из города Екатеринбург. По предварительным данным у одной участницы группы, женщины 1969 г. р. произошла остановка сердца", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на руководителя группы сообщается, что во время прохождения лыжного маршрута через перевал одной из участниц стало плохо. Силами группы ее смогли довести до лагеря, но через 1,5 часа у нее остановилось сердце.

Для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей из Абакана был направлен вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю туристов.

Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, в эти дни в местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. Туристы были информированы о предстоящем понижении температуры, но несмотря на это решились на рискованное путешествие.