"Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. На данных территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Как отмечается, лабораторное исследование бесплатное. Забор материала будет осуществляться в аэропорту.

Требование вступило в силу 6 января и будет действовать до 20 числа.