"В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев", — сказал Мурашко журналистам по итогам селекторного совещания с регионами в среду.

По словам министра, сейчас свободный коечный фонд для лечения коронавирусной инфекции составляет 24%.

"В инфекционных госпиталях находится 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов", — уточнил Мурашко.

"Мы призываем граждан соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест. Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью", — посоветовал министр.

Он отметил, что во время новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывает всю необходимую помощь гражданам.

"В связи с традиционным ростом числа обращений за медицинской помощью Минздравом России приняты все необходимые подготовительные меры: во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволяет проходить праздничный период в спокойном режиме", — пояснил Мурашко.

Он подчеркнул, что, по данным мониторинга Росздравнадзора, в России в эти дни не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медпомощи.

Вместе с тем, сообщил министр, в период праздников возросло число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, причиной которых в основном становились превышение скоростного режима и сложные погодные условия.

"Число пациентов, получивших в период праздников медицинскую помощь в связи с ДТП и другими происшествиями с медико-санитарными последствиями, выросло по сравнению с обычными днями на 126%", — отметил Мурашко.