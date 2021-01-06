"5 января перекрыт максимум — зафиксирована самая высокая температура, которая наблюдалась за всю историю наблюдений в этот день. Воздух прогрелся до 17,6 градуса. Предыдущий рекорд — 14,4 градуса в 1931 году", — сказал синоптик.

По его словам, нынешняя зима в Крыму очень теплая, ранее температурный максимум был перекрыт 31 декабря.

Все новогодние праздники в Крыму сухо и тепло: днем плюс 10-15 градусов, ночью 5-7 градусов тепла. По данным с сайта Гидрометцентра, в конце каникул ситуация изменится: на территорию полуострова начнет поступать холодный полярный воздух, температура понизится на 5-7 градусов, появится вероятность осадков.