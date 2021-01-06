"В целях недопущения негативного развития лесопожарной обстановки на территории Краснодарского края и предотвращения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций на территории лесного фонда введен пожароопасный сезон", — говорится в сообщении.

В рамках этого решения вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах, ограничивается въезд в них транспортных средств. Ограничения введены в Геленджикском, Джубском, Новороссийском, Пшишском и Туапсинском лесничествах.

"На указанных территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора, стрени, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ", — говорится в сообщении.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности, отмечается в документе.