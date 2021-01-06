"Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с администрацией Псковской области, о принятии в федеральную собственность государственного бюджетного учреждения культуры "Псково-Изборский объединенный музей-заповедник" с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России", — говорится в тексте распоряжения.

В июле 2019 года завершилась государственная регистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника. В новое объединение ГБУК "Псково-Изборский объединенный музей-заповедник" вошли два музея: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск". С этого момента началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса.

Инициатива о придании федерального статуса музейному комплексу была одобрена президентом РФ. Субъект определил перечень имущества, передаваемого в федеральную собственность. В общей сложности речь идет о 301 объекте недвижимого имущества, 74 из которых — памятники федерального значения, имеющие мировую ценность.