Согласно сообщению, Рождественские службы в монастыре, которые традиционно собирают в святыне РПЦ сотни паломников из многих регионов России, в среду и четверг состоятся по обычному расписанию.

Как сообщалось, монастырь был закрыт для прихожан и паломников 5 декабря. Планировалось, что 25 декабря доступ в обитель откроется, однако карантин дважды продлевался.

Согласно летописным источникам, Иверский монастырь был основан на островах Валдайского озера патриархом Московским и Всея Руси Никоном в 1653 году. Обитель считается одной из святынь Русской православной церкви и одной из жемчужин древнерусской архитектуры.