"По состоянию на утро 6 января на территории Сочи действует два возгорания лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

Площадь открытого горения на двух природных территориях по 100 кв. м.

"Угрозы населенным пунктам нет", — подчеркнули в пресс-службе.

На месте пожара организована работа оперативного штаба. Осуществляется мониторинг обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В новогодние праздники на территории Сочи произошло порядка десяти природных пожаров, из которых восемь ликвидированы. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что полицейские задержали пять человек, которых подозревают в поджогах.