"Пункт представляет собой отдельное здание, утеплённое и оснащённое системами видеонаблюдения, современным металлодетектором арочного типа, турникетами и ручными газоанализаторами. Кроме того, на территории дооборудована площадка для стоянки автобусов и смонтированы ограждения для удобства прохода туристов и организованных групп", — говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте госкорпорации.

В "Роскосмосе" также обращают внимание, "что в связи с введёнными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 посещение космодрома Байконур с марта 2020 года для туристических групп и представителей СМИ ограничено