Грузооборот составил 77 тыс. тонн, а число взлетов и посадок превзошло 130 тыс., сообщила администрация аэропорта.

Дасин был официально открыт 25 сентября 2019 года. С момента его ввода в эксплуатацию аэропорт обслужил свыше 19 млн пассажиров, сообщает агентство "Синьхуа".

Аэропорт находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. До пандемии коронавируса COVID-19 планировалось, что к 2025 году он будет ежегодно обслуживать 72 млн человек.

Строительство Дасина, который имеет четыре взлетно-посадочные полосы, обошлось в 450 млрд юаней (более $60 млрд) и продолжалось менее пяти лет.

Ранее главным аэропортом Пекина являлся Шоуду к северо-востоку от города. Пуск в эксплуатацию Дасина, расположенного к югу от китайской столицы, позволил существенно разгрузить Шоуду. В том числе перенесла свои рейсы в новый аэропорт China Southern Airlines.