"В Сочи продолжается борьба с лесными пожарами. Межведомственный штаб по чрезвычайным ситуации подтверждает ликвидацию открытого горения леса на границе Туапсинского и Лазаревского районов, где пожар тушили несколько дней", сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

На границе Туапсинского и Сочинского регионов новых очагов не зафиксировано.

"Однако минувшей ночью произошло возгорание леса на Черной горе в районе села Сергей Поле. Угрозы жителям и их домам огонь не представляет", подчёркивает пресс-служба.

Учитывая ситуацию, группировка пожарных на данном участнике с рассветом увеличена до 80 человек — задействованы спасатели управления МЧС России, а также участкового лесничества нацпарка.

"Огонь распространяется вытянутой полосой по хребту, что затягивает процесс тушения. Спасатели используют технику, всего задействовано 19 единиц. Если позволят погодные условия и на высоте будет отсутствовать задымление, планируется применение авиации МЧС", — цитирует пресс-служба начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирева.

В свою очередь, начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Жанович сообщил, что природные пожары на территории Сочи возникли из-за халатности местных жителей. "Выявлено несколько фактов поджога, документы переданы в органы дознания УВД", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Сочи 1 января произошло шесть пожаров, три ликвидированы, ещё два локализованы.