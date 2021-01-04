Полеты из России в Таиланд возобновились 26 декабря 2020 года, когда первый еженедельный рейс авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок. "Аэрофлот" начнет осуществлять еженедельные рейсы по маршруту Москва-Бангкок-Москва с 7 января, а по маршруту Москва-Пхукет-Москва с 23 января.

"Российских граждан, следующих в Таиланд с туристическими целями, допустят на лайнеры, если у них будут все необходимые для въезда документы. Основное правило для всех туристов – это соблюдение карантина в ASQ отелях в Бангкоке и ALQ отелях в других провинциях Таиланда в течение первых 16 дней/15 ночей. Место в таком отеле нужно бронировать заранее и по прибытии предоставить подтверждение бронирования", — пояснили в ведомстве.

Как отметили в ТАТ, тем путешественникам, которые планируют посещение Таиланда в течение 90-270 дней, необходимо обратиться за получением Специальной туристической визы (Special Tourist visa STV) и сертификата о въезде (Certificate of Entry COE). При этом граждане РФ с загранпаспортом, которые планируют приехать в Таиланд на период до 30 дней, виза не требуется, но необходимо обратиться в посольство королевства в России для получения сертификата о въезде. Процесс получения документов займет около 7 рабочих дней.

Также туристам потребуется медицинская страховка на сумму не менее $100 тыс. в течение всего пребывания в Таиланде. Медицинская справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до вылета на английском языке или на русском языке с нотариально заверенным переводом на английский язык. Плюс справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, полученная не ранее, чем за 72 часа до вылета. Она должна быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский язык.