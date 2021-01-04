"Из-за пандемии регион потерял около 30% турпотока, при этом сохранив лидирующие позиции в России. Одна из главных задач отрасли, наряду с повышением качества сервиса — более равномерное распределение турпотока в течение года", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил снижение турпотока в регионе тем, что из-за пандемии и ограничений "курорты потеряли самые теплые месяцы весны, а летом отрасль запускалась постепенно".

По итогам 2019 года турпоток в Краснодарском крае достиг 17, 3 млн человек, в 2018 году в регионе отдохнули около 17 млн туристов.