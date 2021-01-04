"Для удобства пассажиров авиакомпания увеличивает срок оформления и выкупа забронированных авиабилетов до 7 дней с момента бронирования. Для того, чтобы оформить и выкупить билеты, которые были забронированы по телефону контакт-центра, пассажиру необходимо лично обратиться к билетному агенту и предоставить документы, подтверждающие право приобретения авиабилетов по специальным субсидируемым тарифам", — говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного представительства авиакомпании.

Отмечается, что увеличенные сроки оформления авиабилетов распространяются на перевозки, забронированные после 20:00 (время московское) 3 января 2021 года. Для увеличения срока выкупа авиабилетов по бронированиям, сделанным до 20:00 3 января 2021 года, пассажирам необходимо обратиться к билетному агенту или в контакт-центр авиакомпании.

"Обращаем внимание пассажиров, что для перелетов, запланированных на ближайшие 72 часа с момента бронирования, оформление и оплату необходимо произвести в течение 24 часов с момента бронирования. Для перелетов, запланированных на ближайшие 24 часа с момента бронирования, оформление и оплату необходимо произвести в течение 1 часа с момента бронирования", -говорится в пресс-релизе.

Авиакомпания также отмечает, что оформить льготный перелет можно на сайте "Аэрофлота", оплатить его необходимо в момент бронирования. Услуга онлайн-оформления и оплаты билетов по субсидированным тарифам доступна для молодых людей от 12 до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет. "Онлайн-оформление субсидированного билета для детей до 12 лет возможно при условии совместного следования со взрослым, который имеет право на субсидированную перевозку: женщина старше 55-ти лет, мужчина старше 60-ти лет. В случае, если ребенок следует совместно со взрослым, не удовлетворяющим этим условиям, для оформления необходимо обратиться в собственный офис продаж авиакомпании или к агенту", -поясняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в офисах "Аэрофлота" в Хабаровске выстроились большие очереди желающих приобрести льготные билеты на перевозки из городов Дальнего Востока в центральную часть России. Люди вынуждены были занимать очередь рано утром. В одной из точек продаж возникла потасовка между двумя женщинами.

"Аэрофлот" 1 января сообщил, что открыл продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года.