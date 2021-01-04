"С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 6:00). Такой же режим с 4 января устанавливается для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, при соблюдении двух условий: если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров", — уточнили в пресс-службе.

С 7 января театры смогут принимать зрителей. При этом залы можно заполнять только на четверть, и необходимо получать разрешение в комитете по культуре.

С 7 по 31 января будет ограничен доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет в театры, а с 11 по 31 января — также на мероприятия других организаций исполнительских искусств.

Прошлая редакция постановления допускала работу общепита с 4 по 10 января только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января петербургские кафе и рестораны могли обслуживать гостей только на временных террасах или на вынос. Доступ посетителей в театры был запрещен до 10 января.