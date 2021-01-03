"Люди вынуждены занимать очередь в пять часов утра, стоять на морозе, чтобы попасть в список и получить талон в электронную очередь. Но и это не гарантирует того, что можно будет купить билеты в этот же день. Например, вчера прошли только 74 человека", — сообщила агентству одна из жительниц Хабаровска, добавив, что люди вынуждены сидеть в очереди по семь и более часов.

В воскресенье в кассе авиакомпании, расположенной на улице Ленина, произошла потасовка между двумя женщинами, в то время как охранник пытался регулировать очередь за электронными талонами. Один из покупателей сообщил, что вынужден приходить второй день в кассу, так как у него на руках бумажные ваучеры на детей, которые можно использовать только при покупке билетов в собственных кассах авиакомпании.

Комментарием представителя авиакомпании "Интерфакс" пока не располагает.

"Аэрофлот" 1 января сообщил, что открыл продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года. Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), а также многодетные семьи.